Auf dem spanischen Festland und in Portugal ist das Thermometer so hoch gestiegen wie noch nie zuvor in einem April seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen. In der südspanischen Stadt Córdoba wurden am Freitag laut Wetterdienst 38,8 Grad Celsius gemeldet. Im benachbarten Portugal meldete der Wetterdienst einen Rekord von 36,9 Grad, die bereits am Donnerstag in Mora im Zentrum des Landes gemessen wurden.