Regierung kann Gewalt kaum etwas entgegensetzen

In Nigeria, dem bevölkerungsreichsten Land Afrikas, bereitet man sich derzeit auf die Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr vor. Die Bevölkerung Nigerias ist in Muslime im Norden und Christen im Süden sowie in 300 ethnische Gruppen gespalten. Ethnische und religiöse Gewalt ist in der Vergangenheit immer wieder aufgeflammt. Im Norden ist vor allem die islamistische Terrorgruppe Boko Haram für zahlreiche Entführungen gegen Lösegeld verantwortlich, aber auch kriminelle Banden sorgen dort immer wieder für Unruhe. Die Regierung von Präsident Muhammadu Buhari kann der Gewalt in dem Land kaum etwas entgegensetzen.