In Spanien gibt es seit vielen Jahren scharfe Kritik an den Arbeits- und Sicherheitsbedingungen in den Gruben. In dem Bergwerk in Súria waren zuletzt im Dezember 2013 zwei Bergleute bei einem ähnlichen Unfall ums Leben gekommen.

Bergungsteams und medizinisches Personal wurden den amtlichen Angaben zufolge nach dem Erdrutsch am Donnerstag umgehend zur Unglücksstelle in etwa 900 Metern Tiefe entsandt. Die Leichen waren mehrere Stunden nach dem Unfall aber noch nicht geborgen. Die Bergungsarbeiten seien »sehr schwierig«, hieß es. Die Ursache des Unfalls ist noch unbekannt.