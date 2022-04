Die spanische Polizei hat bei Valencia in einer riesigen Lagerhalle 1090 ausgestopfte Tiere entdeckt. Es sei die größte private Sammlung dieser Art, die jemals in Spanien gefunden wurde, teilte die Guardia Civil mit. Insgesamt 405 der Tiere gehörten zu geschützten Arten, hieß es weiter. Die Tiere seien in einer 50.000 Quadratmeter großen Halle gefunden worden, präsentiert wie in einem Museum.