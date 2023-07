Nach Aufzeichnungen der Organisation »GT Orca Atlántica« (GTOA) ereignen sich die Begegnungen mit den Orcas vor allem an der Straße von Gibraltar. Dort war erst am 11. Juli das Boot »Corsario« bei einem Angriff erheblich beschädigt worden. Wie das »Kapote III« war auch das »Corsario« nach Mallorca unterwegs, um dort ab dem 29. Juli an der »Copa del Rey«, dem »Königspokal«, teilzunehmen. An dem Wettbewerb nimmt in der Regel auch Spaniens König Felipe VI. teil.