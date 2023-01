Der gesamte Hauptgewinn der traditionsreichen spanischen Jesuskind-Lotterie in Höhe von 100 Millionen Euro ist nach Nordspanien gegangen – wie schon im vergangenen Jahr. Alle Lose mit der Glückszahl 89603 wurden in dem kleinen Küstenort L’Escala verkauft. Der Ort an der Costa Brava in Katalonien im äußersten Nordosten Spaniens hat nur gut 10.000 Einwohner. Aber da es sich um eine touristische Region handelt, dürften sich auch Menschen in anderen spanischen Regionen über Gewinne freuen, sollten sie während des Urlaubs in L’Escala Lose gekauft haben.