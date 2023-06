Aber auch in vielen anderen Teilen des Landes ist es am Montag unerträglich heiß. In Madrid, wo es derzeit nachts lediglich auf 22 oder 23 Grad »abkühlt«, sah man mittags nur wenige Menschen auf den Straßen. Viele versuchten sich bei starkem Sonnenschein und bei deutlich über 30 Grad im Schatten mit Fächern, Regenschirmen oder Wasserflaschen Kühlung zu verschaffen. Dabei sollte in der Hauptstadt erst zwischen 16 und 19 Uhr die von Aemet angekündigte Tageshöchsttemperatur von 37 Grad erreicht werden.