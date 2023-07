Drang nach Erfrischung in Paris, in Madrid oder in Rom. In der italienischen Hauptstadt waren es am Montag 39 Grad, die Hitze machte auch den vielen Besuchern zu schaffen. Aber sie wurden kreativ.

Nicola Trapani, Tourist aus Trieste:

»Gib mir ein bisschen, das reicht, das reicht, lass noch etwas übrig. Ich tue ein bisschen Wasser hinein, dann ist alles gut. So, weiter geht’s, das ist auf jeden Fall besser.«

Marika Desso, Touristin aus Bari:

»Wir sind für meinen Junggesellinnenabschied hierhergekommen. Und heute Abend gehen wir auf ein Konzert von Ultimo. Gegen die Hitze haben wir uns mit Sprinklern ausgerüstet, mit Wasser, wir versuchen, zu überleben. Es ist wirklich sehr heiß.«

Gerade für ältere Menschen kann dieses Wetter aber nicht nur anstrengend, sondern sehr gefährlich werden. Laut einer Studie, die in dem Magazin Nature Medicine veröffentlicht wurde, starben in Europa im vergangenen Jahr 61.000 Menschen aufgrund der Hitzewelle. Die meisten Hitzetoten gab es in Italien, rund 18.000, die zweitmeisten in Spanien, gut 11.000.

Auch in Madrid waren es am Montag fast 40 Grad, im Süden des Landes war es sogar noch heißer.

In der Hauptstadt wagten sich einige trotzdem zum Sport auf die Straße. Für Bars und Cafés waren die Temperaturen Grund genug, mit der eigenen Klimaanlage zu werben – oder einfach auch draußen für Erfrischung zu sorgen.

So war es für Touristen meist gut möglich, sich abzukühlen. Menschen, die an diesem Tag in Madrid arbeiten mussten, hatten es schwerer – erst recht in Arbeitskleidung wie dieser.

Jose Luis, Straßenkünstler:

»Wenn es wirklich warm ist, nehme ich das Kostüm ab und ziehe es dann wieder an. Wir haben Fans, und es gibt darin Platz, ich habe immer zwei Flaschen Wasser bei mir.«

Marco Vinicius, Bauarbeiter

»Je nach Schicht können wir nicht arbeiten, dann müssen wir mittags nach Hause gehen.«

Tatsächlich arbeitet die spanische Regierung gerade an einem Gesetz, das Arbeit im Freien bei höchster Hitze-Warnstufe verbieten soll. Auslöser hierfür war der Tod eines Straßenreinigers, er starb während der Hitzewelle im vergangenen Jahr an einem Herzinfarkt.

In den vergangenen Jahren haben sich die Hitzewellen in Europa gehäuft. Wissenschaftler führen die vermehrten Extremwettersituationen auf die Klimakrise zurück.