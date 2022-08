Das Mädchen wurde demnach am Dienstagnachmittag während eines starken Hagelsturms von dem Eisbrocken getroffen. Es sei mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, wie unter anderem »La Vanguardia« berichtete. Dort konnte das Leben des 20 Monate alten Kindes jedoch nicht gerettet werden, es starb am Morgen.