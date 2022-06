Zoe, Yago, Xenia Sevilla gibt Hitzewellen Namen – als weltweit erste Stadt

Hitzewellen werden in Sevilla künftig in drei Kategorien eingeteilt. Bis zu fünf Tage vorab soll die Bevölkerung auf ein Hitzeereignis aufmerksam gemacht werden, erklärte der Bürgermeister von Sevilla, Antonio Munoz. Die Stadt wolle so meteorologische Vorhersagen mit gesundheitlichen Auswirkungen in Verbindung bringen. Als erste Stadt der Welt unternehme Sevilla diesen Schritt.