Noch bis kommenden Dienstag gelten in der Region Valencia aufgrund der dritten Hitzewelle dieses Sommers und der durch Hitze und Trockenheit gestiegenen Brandgefahr in den Bergen besondere Maßnahmen, berichtet »Las Provincias «. Mehrere Naturparks wurden demnach geschlossen. In Valencia habe die Stadtverwaltung den Zugang zum Ausflugsziel Devesa de El Saler untersagt. Auch der Verkehr sei in diesen Gebieten eingeschränkt, selbst für Fahrräder und Fußgänger.