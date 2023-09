Eigentlich muss man sich in der U-Bahn bei Starkregen keine Sorgen machen. Doch diesen gewaltigen Wassermassen hielt die Metro in Madrid nicht mehr stand.

Am Sonntag hatte es in Spaniens Hauptstadt so heftig geregnet, dass mehrere Straßen geflutet und U-Bahn-Linien gesperrt wurden. Rettungsdienste waren in der Nacht zu fast 1.200 Einsätzen in der Region ausgerückt. Diese Luftaufnahmen aus einem Rettungshubschrauber zeigen den angeschwollenen Fluss Alberche, der westlich der Metropole zerstörerische Kräfte entwickelt hatte.

Etwas südlicher, in der Region Toledo, verwandelten sich Straßen in reißende Flüsse. Rettungskräfte kontrollierten weggeschwemmte Autos und retteten eingeschlossene Menschen.

Von den Unwettern besonders schwer betroffen sind die Provinzen am Mittelmeer im Nordosten des Landes. In der katalanischen Gemeinde Alcanar fielen innerhalb von nur 24 Stunden 215 Liter Regen pro Quadratmeter. Rund 10.000 Menschen in der Region war verboten worden, ihre Häuser oder Wohnungen zu verlassen – offensichtlich aus gutem Grund.

Juan Carlos Penafiel, Besucher:

»Wir sind aufgewacht, weil Wasser in unser Apartment im zweiten Stock eingedrungen ist. Wir schauten aus den Fenstern und sahen eine unglaubliche Menge an Wasser, ganze Flüsse.

Bei den schweren Unwettern sind landesweit mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Der nationale Wetterdienst gab für ganz Spanien, mit Ausnahme der Kanarischen Inseln, eine Sturmwarnung heraus. Diese gelte mindestens bis zu diesem Montag. Für Gebiete in Andalusien und Kastilien-La Mancha sowie für die Hauptstadt Madrid rief die Wetterbehörde sogar die höchste Alarmstufe Rot aus.

Der Deutsche Wetterdienst rechnet in Europa künftig mit mehr Stürmen, Starkregen und Hitzewellen infolge der menschengemachten Klimaerwärmung.