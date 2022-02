Kommt ein Syrer nach Rotenburg (Wümme) Alles nur ein Spaziergang!

Beim Stichwort »Spazierengehen« dachte ich bislang weder an Coronaleugner, noch die Möglichkeit, einem Wildschwein zu begegnen – sondern an eine ganz besondere Straße in meinem Heimatdorf in Syrien.