Erst nach stundenlanger Suche hat die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern zwei Pilzsammler gefunden. Das Ehepaar hatte sich im Nationalpark Müritz verirrt. Der 61-Jährige habe am Freitagabend den Notruf gewählt, weil seine 60 Jahre alte Frau und er nicht mehr zurück zu ihrem Auto gefunden hätten, teilte die Polizei in Neubrandenburg mit.