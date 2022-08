Bei einer Explosion in einem Haus in Speyer sind mehrere Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte , kam es gegen 18 Uhr zu dem Vorfall in einer Straße unweit des Rheins.

Ersten Erkenntnissen zufolge könnte es sich um eine Gasexplosion handeln. Laut einer Polizeisprecherin waren an dem Wohn- und Geschäftshaus die Fassade eingestürzt. Tote habe es nicht gegeben.