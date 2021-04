Liebe Leserinnen, liebe Leser, guten Morgen,

bald könnten so gut wie alle Schulen wegen steigender Inzidenzwerte schließen. Jugendämter rechnen mit doppelt so vielen Schulabbrechern. Und »Querdenker« wanzen sich an Richter ran. Wird jetzt alles nur noch schlimmer?