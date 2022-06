5 / 7

Viel mehr als First Lady: Gastgeber Bundeskanzler Olaf Scholz und Britta Ernst am Sonntag. Das Polit-Ehepaar hat Karriere und Privates stets strikt getrennt – als Scholz zum Ersten Bürgermeister von Hamburg gewählt wurde, zog sich Ernst aus dem Parlament der Hansestadt zurück. Sie ging erst nach Berlin, dann nach Kiel, wo sie Bildungsministerin in der Regierung von Schleswig-Holstein wurde. Seit 2017 ist Ernst Bildungsministerin in Potsdam.