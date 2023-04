»Sportschau«-Pionier Ernst Huberty ist tot. Wie der Westdeutsche Rundfunk (WDR) mitteilte, ist der Fernseh-Journalist und Fußball-Kommentator am Montag im Alter von 96 Jahren gestorben.

»Wir nehmen traurig Abschied von Ernst Huberty. Als »Mr. Sportschau«, wie ihn das Publikum liebevoll nannte, hat er als erster Moderator diese Sendung entscheidend geprägt: wohltuend, unaufgeregt und mit großer Seriosität. Ernst Huberty bleibt uns allen nicht nur als Moderator der »Sportschau«, sondern auch als Sportreporter-Legende ewig in Erinnerung«, sagte WDR-Intendant Tom Buhrow . Später habe Huberty sein Wissen an jüngere Kolleginnen weitergegeben, schreibt der Sender. Darunter an Reinhold Beckmann und Monica Lierhaus.