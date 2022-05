Sprache und Gewalt Wird ein Krieg mit Waffen oder mit Worten gewonnen, Herr Roth?

Roth: In früheren Zeiten wurden Opfer tatsächlich mit Lanzen, also Spießen, aufgespießt. Die Grausamkeiten des Krieges waren über die Jahrtausende eine alltägliche Erfahrung für Menschen. Der Krieg hat deshalb immer auch unsere Sprache geprägt.

SPIEGEL: Und heute?

Roth: Heute »verteidigen« wir Positionen, »greifen« einander »an«, »geben uns geschlagen«. Das ist nicht einfach nur Sprache. Die kognitive Metapherntheorie hat uns gezeigt, dass wir in diesen Begriffen denken. Aber im Grunde ist das unproblematisch, solange wir nicht tatsächlich zuschlagen. Denken Sie an das, was jedes Wochenende in den Fußballstadien stattfindet und wo es auch ganz selbstverständlich um Angriff und Verteidigung, um Sieg und Niederlage geht.