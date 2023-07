Aller guten Dinge sind drei – das trifft zumindest auf die Sprengung dieses stillgelegten Kohlekraftwerks in Kiel zu. Mit der dritten Sprengung am Mittwoch ist nun auch der Rest des Kesselhauses des Kraftwerkes in sich zusammengefallen.

Am Tag zuvor waren gleich zwei Versuche fehlgeschlagen. Ein Teil des Kesselhauskomplexes blieb nach der ersten Sprengung stehen.

Stunden später versuchten die Spreng-Experten dann das Kesselhaus endgültig zum Einstürzen zu bringen, aber auch das funktioniert nicht.

Woran das lag, ist unklar. Denn die dritte Sprengung am Mittwoch erfolgte laut dem Sprengmeister nach dem gleichen Verfahren. Vermutlich schafften es die ersten beiden Sprengungen nicht, die Metallträger am Fundament ganz zu durchtrennen.

Das Kohlekraftwerk hatte Kiel fast 50 Jahre mit Energie versorgt. Jetzt erledigt das ein modernes Erdgas-Kraftwerk. Der Schornstein soll in vier bis sechs Wochen zu Fall gebracht werden. Mal sehen, wie viele Anläufe dazu benötigt werden.