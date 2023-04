1 / 18

Sprung ins Ungewisse

Gemeinsam tauchen die beiden ukrainischen Synchronschwimmerinnen Maryna (rechts) und Vladyslava Aleksiiva in ein Becken in der Hauptstadt Kiew. Nach Ausbruch des Kriegs flohen die Zwillinge aus Charkiw in der umkämpften Ostukraine nach Westen – und hoffen nun auf Medaillen bei den Olympischen Spielen in Paris.