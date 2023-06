Nach einem Großeinsatz in einem brennenden Motorradgeschäft in Sankt Augustin bei Bonn werden zwei Feuerwehrleute vermisst. Es handele sich um einen Mann und eine Frau der Freiwilligen Feuerwehr, sagte Bürgermeister Max Leitterstorf am Sonntag vor Journalisten in Sankt Augustin. »Wir müssen derzeit leider vom Schlimmsten ausgehen.« Die beiden Vermissten seien »erfahrene Feuerwehrleute«. Ihre Angehörigen seien informiert worden. »Es ist möglicherweise heute der dunkelste Tag in der Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr«, sagte der Bürgermeister weiter.