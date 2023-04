Im Salzburger Salzkammergut in Österreich ist am Karsamstag ein riesiger Hang ins Rutschen geraten. Rund acht Hektar Land bewegten sich innerhalb von zwölf Stunden 20 Meter weit, berichtete der Bürgermeister von St. Gilgen am Wolfgangsee, Otto Kloiber, dem Sender ORF am Sonntag. Das Gebiet liegt unterhalb des Zwölferhorns unweit von St. Gilgen. Die Dimension des Hangrutsches sei enorm; acht Hektar entsprechen einer Fläche von 800 mal 100 Metern.