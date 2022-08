Was sollte ich tun?

Machen Sie heute Abend und in der Nacht keine Experimente mit dem Auto oder beim Gassi in den Gebieten, in denen es stark geregnet hat. Denken Sie daran, dass es falsch ist, wenn Sie unten an einem steilen Hang sind oder wenn alles höher ist, wenn Sie sich einmal um sich selbst drehen. Und gucken Sie nicht, ob es ins Haus suppt. Falls Sie bei jedem Wetter dringend die physische Integrität Ihres Kellers verfolgen wollen, kaufen Sie sich eine günstige Webcam.

Und was tun Sie?

Ich denke mit forciertem Unfrohsein an die Unwettertoten in Österreich von gestern nach einem Gewittersturm mit stundenlanger Ansage, dessen Auswirkungen man schon morgens in Korsika sah und auf dessen langem Weg nach Nordosten man sich hätte irgendwas denken können. Nun, es hat sich niemand was gedacht. Also alles wie immer. Man war überrascht.