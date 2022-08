Starkregen in Neuseeland »Innerhalb von zwei Minuten hatten wir einen Erdrutsch unter unseren Füßen«

Wo hier der Fluss aufhört und die Straße anfängt, kann man nicht mehr erkennen. Am vierten Tag in Folge regnet es in Nelson an der Nordküste von Neuseelands Südinsel sintflutartig. Flüsse treten über ihre Ufer, der Boden so aufgeweicht, dass Straßen unterspült werden. 400 Häuser mussten bisher evakuiert werden, viele sind so beschädigt, dass vorerst niemand mehr darin wohnen kann.

Katie Thurston, Anwohnerin

»Oh, es ist herzzerreißend. Das ganze Haus ist voller Schlamm, und das Auto müssen wir auch abschreiben, denke ich. Das Waka (Maori-Kanu) ist okay, das ist fantastisch. Sogar in der Badewanne ist Schlamm.«

172mm Regen sind seit Dienstag in Nelson gefallen – mehr als doppelt so viel wie normalerweise im August. In den Bergregionen in der Nähe der Stadt werden noch weitere 190mm erwartet. Es ist mit weiteren Erdrutschen zu rechnen.

Andrew Seccombe, Anwohner

»Ich war gerade bei der Arbeit und meine Frau rief mich an, sie hat alles gefilmt, wie es vom Hügel herunterkam. So etwas habe ich noch nie gesehen. Es ist wirklich erstaunlich, und es geschah alles innerhalb weniger Minuten.«

Annie Wall, Anwohnerin

»Sehr schnell. Innerhalb von zwei Minuten hatten wir einen Erdrutsch unter unseren Füßen.«

Die Anwohner sind dazu aufgerufen, Wasser zu sparen, da es Probleme mit dem Wasserversorgungssystem gibt. Zudem sollen sie sich von der Küste fernhalten, da die Brandung aktuell bis zu drei Meter hoch ist. Auch die Nordinsel Neuseelands ist von schweren Regenfällen betroffen: einige Städte sind völlig von der Außenwelt abgeschnitten, Straßen und Häuser stehen unter Wasser, auch hier müssen Menschen evakuiert werden.