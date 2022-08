Zur Klärung der Todesursache ordnete die Staatsanwaltschaft München II eine Obduktion des Leichnams an. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck zur Klärung der Unfallursache dauerten an. Das am Unglückstag beschlagnahmte Motorboot wurde inzwischen bereits gutachterlich untersucht.