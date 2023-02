Reisegruppe auf dem Weg zum Rodelausflug

Der Bus war am späten Samstagabend bei Schladming in der Steiermark in einer Kurve von der Straße abgekommen und eine Böschung hinabgestürzt. Er war aus dem Raum Passau in Niederbayern in Richtung Schladming unterwegs. An Bord waren Männer, die zu einem Rodelausflug wollten. Das Fahrzeug verunglückte in der sogenannten Schlösselkehre auf der Rohrmooser Landstraße (L722).