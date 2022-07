Tipps vom Könner So trumpfen Sie beim Steine-Ditschen auf

Im Allgemeinen findet man die besten Steine nicht, wo Flachwasser ist. Sondern wo man Wellen hat, das macht den Stein dann ein bisschen platter. Ich gucke immer auf gute Steine. Wenn ich bin mit meiner Familie draußen bin und wir spazieren gehen, gucke ich überall, ob ich einen sehr schönen, runden, flachen Stein finden kann. Ein guter Stein ist rund und flach. Dieser ist leider nicht so rund. Aber trotzdem, wenn man eine sehr gute Drehung des Steins macht, wenn er so aus den Fingern rauskommt, dann kann das ein paar Mal ditschen. Deine Beine müssen breit voneinander stehen, deine Knie ein bisschen gebogen sein. Dann hast du richtig Kraft in deinem Körper. Dein Arm geht zuerst hoch und dann mit einer Drehung des ganzen Körpers wieder runter. Von hier kommt der Stein raus.