Eine US-Amerikanerin wirft dem Popstar Steven Tyler, 74, laut Berichten mehrerer Medien sexuellen Missbrauch vor. Julia Misley, 65, hat dem Magazin »Rolling Stone« zufolge Klage bei einem Gericht in Los Angeles eingereicht. In der Klageschrift werde der Sänger nicht namentlich genannt, Misley nennt den Aerosmith-Frontmann in einer Erklärung aber ausdrücklich.