Die Ursache des Feuers ist noch unklar: Erneut ist im Harz ein Waldbrand ausgebrochen. Bei Stiege in Sachsen-Anhalt seien an einem steilen Hang rund 2500 Quadratmeter betroffen, sagte ein Sprecher der Integrierten Leitstelle Harz. Der Mitteldeutsche Rundfunk berichtet von 20.000 Quadratmetern, die in Flammen standen.