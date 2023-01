Ihre Dating-Show »For the Love of Dilfs« soll zwei schwule Männertypen zusammenbringen, den »Daddy«, also einen älteren, fürsorglichen Mann, und einen »Himbo«, also einen jungen, trainierten Mann. Sie sollen in einem luxuriösen Anwesen am Wasser leben, ihre Partner tauschen und Aufgaben ausführen – auf der Suche nach der wahren Liebe und 10.000 Dollar. Stormy Daniels selbst will kommentieren und Liebestipps geben. Die erste Ausstrahlung ist am 31. Januar auf der LGBTIQ-Streamingplattform Froot TV.