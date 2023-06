Vieles an dem Vorfall, der sich am Abend des 1. Juni beim Philharmonischen Konzert im Theater in Stralsund ereignet hat, dürfte als gesichert gelten: Mehrere Besucher beschwerten sich über ein lesbisches Paar, das sich während der Vorstellung küsste. Eine Theatermitarbeiterin schritt ein und sorgte für Ordnung. Allerdings nicht, indem sie sie die Beschwerdeführer an Toleranz und Anstand erinnerte – sondern, indem sie dafür sorgte, dass die küssenden Frauen des Hauses verwiesen werden.