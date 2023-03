Ein Elektroauto hat sich in Stuhr bei Bremen angeblich ohne Fahrer in Bewegung gesetzt. Rückwärts habe das Auto den Notausgang eines Möbelmarkts im Ortsteil Brinkum durchbrochen, teilte die Polizei am Samstag mit. »Radio Bremen « und die »Kreiszeitung « berichten unter Berufung auf die Feuerwehr, das Auto habe innen noch eine weitere Tür aus dem Rahmen gedrückt, die zum Kassen- und Eingangsbereich der Ikea-Filiale führte. Nach etwa zehn Metern sei der Tesla zum Stehen gekommen. Eine Feuerwehrsprecherin sprach von Glück, dass gerade niemand dort stand. Der Fahrer und seine Begleiterin erlitten einen Schock