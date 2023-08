Für Teile der Küste wurden Hurrikan- und Sturmflutwarnungen ausgesprochen. Unter anderem in Tampa Bay drohten infolge des Sturms lebensbedrohliche Überschwemmungen.

Hurrikan-artige Winde und starke Regenfälle wurden bereits am Montagabend (Ortszeit) am westlichen Zipfel Kubas erwartet. Diese könnten zu Sturzfluten, Überschwemmungen und Erdrutschen führen, hieß es. Auch für die kubanische Provinz Pinar del Rio, wo sich die Stärke des Sturms bereits am Montagabend (Ortszeit) Hurrikan-Niveau näherte, gab das Hurrikanzentrum eine Warnung heraus.