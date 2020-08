Amerikaner treffen Vorbereitungen Sturm "Isaias" erreicht vor US-Ostküste wieder Hurrikan-Stärke

Wirbelsturm "Isaias" hat über dem Atlantik an Kraft gewonnen und steuert auf die Küste zu. US-Präsident Trump rief für drei Staaten den Notstand aus, auch in New York City werden Maßnahmen getroffen.