Sturmsimulator in Dänemark »Sie werden verstehen, wie zerbrechlich wir tatsächlich sind«

Es sieht aus wie in einem Action-Film: Die Menschen kämpfen sich wie in Zeitlupe nach vorne, der Wind peitscht ihnen um die Ohren. Bei "Beat the Storm", einem künstlichen Windgenerator im dänischen Erlebnispark »Universe«, werden die Besucher Windstärken von bis zu 130 Stundenkilometern ausgesetzt. Das ist stärker als bei einem Hurrikan der Kategorie zwei.

Ingus Augstkalns, Gründer von »Beat the Storm«:

»Wir sollten wissen, wie wir mit Stürmen umgehen. Natürlich wissen viele Menschen, was Hurrikane sind. Aber wenn die Behörden zum Beispiel sagen, dass man das Gebiet verlassen sollte, tun die Leute das nicht. Und ich glaube, es wird besser, wenn sie nur 20 Sekunden in einem "Beat the Storm"-Simulator verbringen. Sie werden die unglaubliche Kraft der Natur spüren, diese extreme Wettergewalt. Sie werden verstehen, wie zerbrechlich wir tatsächlich sind.«

Der Simulator konfrontiert die Teilnehmer mit immer stärker werdendem Wind. Sie müssen versuchen, sich so gut es geht voranzukämpfen, um am anderen Ende des Windkanals einen Knopf zu drücken.

Spezielle Licht- und Toneffekte sollen außerdem die Illusion erzeugen, man befinde sich in der Stadt, im Wald oder im Gebirge.

Die Teilnehmer können gegeneinander antreten oder sich selbst herausfordern. Dabei sind die Gründer immer wieder überrascht, wie schnell sich die Menschen in dem Windkanal zurechtfinden.

Ingus Augstkalns, Gründer von »Beat the Storm«:

»Am Anfang, selbst bei 100 Kilometern pro Stunde, oder 110, sagt jemand: ›Oh mein Gott, das war so heftig, ich bin mir nicht sicher, ob ich das zweite oder das dritte Level schaffe.‹ Und dann gehen sie rein und schaffen es doch.«

Damit auch die jüngsten Besucher des Erlebnisparks mitmachen können, gibt es bei »Beat the Storm« neben den starken Stürmen auch schwächere Brisen. So sollen selbst kleine Kinder teilnehmen und von der Erfahrung lernen können.