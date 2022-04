Chaos, Verwüstung und immer mehr Tote: Infolge der Zerstörungen in Südafrikas Küstenprovinz KwaZulu-Natal durch ungewöhnlich heftigen Starkregen ist die Opferzahl weiter gestiegen. Mindestens 253 Menschen seien wegen des Unwetters gestorben, sagte die Gesundheitsministerin der Provinz, Nomagugu Simelane-Zulu. Die Zahlen gelten als vorläufig, denn viele Menschen werden noch vermisst.

Der Sturm gilt als die schlimmste in Südafrika aufgezeichnete Unwetterkatastrophe.

Einwohner des Townships Clermont bei Aufräumarbeiten: Schäden in Millionenhöhe

Der Hafen in Durban, einer der größten Frachthäfen Afrikas , wurde vorübergehend geschlossen. Tausende Menschen sind aufgrund eingestürzter Häuser auf Notunterkünfte angewiesen.

In der Hafenstadt Durban und der umliegenden Metropolregion eThekwini wurden nach Angaben der Behörden mehr als 2000 Häuser und 4000 Hütten beschädigt. Im Township Clermont wurde eine Kirche vollständig zerstört, vier Kinder wurden von einer umstürzenden Mauer erschlagen.

Auch am Mittwoch sind noch zahlreiche Verkehrswege überschwemmt. Teilweise sind Straßen so stark überflutet, dass nur noch die Spitzen der Ampeln aus dem Wasser ragen. Der Zugverkehr wurde eingestellt. Fernsehbilder zeigen, wie private Bootsbesitzer versuchen, verzweifelte Menschen in ihren Häusern trotz überfluteter Straßen zu erreichen.