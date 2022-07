In Südafrika hat nach Polizeiangaben eine Gruppe bewaffneter Männer während der Dreharbeiten zu einem Musikvideo die Teilnehmer überfallen und acht junge Frauen vergewaltigt. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Überfall Donnerstag in der Nähe der Kleinstadt Krugersdorp westlich von Johannesburg. Die Männer habe die Crew angegriffen, als diese ihre Ausrüstung aufbaute, sagte Polizeiminister Bheki Cele am Rande einer Konferenz der Regierungspartei ANC in Johannesburg.