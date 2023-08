Verheerendes Feuer in Johannesburg: In der Nacht zu Donnerstag stand ein Gebäude im ehemaligen Geschäftszentrum der größten Stadt Südafrikas in Flammen. Bei dem Brand kamen mindestens 73 Menschen ums Leben, darunter sieben Kinder. Mindestens 52 weitere wurden verletzt. Die Behörden gehen davon aus, dass die Zahl der Opfer noch weiter ansteigt. Es ist der schlimmste Großbrand in Südafrika in den vergangenen Jahren.

Robert Mulaudzi, Sprecher der Einsatzkräfte:

»Es handelt sich um ein fünfstöckiges Gebäude, das in den frühen Morgenstunden Feuer fing. Wir begannen mit der Evakuierung der Menschen, die sich in dem Gebäude befanden, und mit der Durchführung von Löscharbeiten.«

Offenbar lebten Obdachlose in dem leerstehenden Gebäude. Viele von ihnen waren nach Behördenangaben hinter einem Sicherheitstor in dem Haus eingesperrt, als sich das Feuer ausbreitete.

O-Töne:

»Der Notausgang war geschlossen. Es waren viele Leute da drin und eine Menge Rauch. Menschen sind erstickt. Sie starben, weil einige der Ausgänge verschlossen waren und es so großen Druck vor dem Tor gab.«

»Ich habe meine Schwester verloren. Ich habe schon drei Schwestern verloren und all meine Sachen. Ich konnte sie nicht rausholen, weil ich versucht habe, mein Leben zu retten. Meine Schwester hat ihre kleine Tochter zurückgelassen, und mein Schwager hat das Fenster eingeschlagen und sie nach draußen geworfen. Und die Leute draußen haben sie aufgefangen.«

In Johannesburg sind Armut und Arbeitslosigkeit weit verbreitet, zudem herrscht besonders in der Innenstadt Wohnungsnotstand. Nach Angaben der Regierung gibt es in der gesamten Provinz Gauteng etwa 15.000 Obdachlose. Die Stadt leidet zudem unter chronischer Stromknappheit. Viele Menschen nutzen deshalb Kerzen und heizen mit Holzfeuern. Eine genaue Untersuchung zur Ursache des Brandes gab es jedoch noch nicht.