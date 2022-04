Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Laut Behördenangaben vom Dienstagmorgen gab es zahlreiche Erdrutsche, viele wichtige Verbindungsstraßen stehen unter Wasser. In den sozialen Medien zeigten Anwohner Videos von reißenden Wasserströmen in Häusern und Siedlungen. Erschwert wurde die Situation durch Stromausfälle und eine veraltete Infrastruktur, die die Wassermassen nicht mehr aufnehmen konnte. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, angesichts anhaltender Niederschläge in den Wohnungen zu bleiben.

Das Land an der Südspitze Afrikas befindet sich aktuell im Griff einer Extremwetterlage, die in kürzester Zeit unverhältnismäßig viel Feuchtigkeit mit sich bringt. Die Provinz KwaZulu-Natal befindet sich am Indischen Ozean und grenzt an die Ostkap-Provinz - dort sind auch mehrere deutsche Automobil-Unternehmen und Zulieferfirmen angesiedelt.

Provinz KwaZulu-Natal schon 2019 betroffen

In der Provinz KwaZulu-Natal ereignen sich immer wieder heftige Regenfälle mit fatalen Folgen. Im April 2019 kamen bei Überflutungen mindestens 60 Menschen ums Leben .