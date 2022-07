Bei einer Massenbestattungsfeier in der vergangenen Woche hatte der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa kritisiert, dass den Jugendlichen Alkohol ausgeschenkt wurde. Das Mindestalter für Alkoholkonsum liegt in Südafrika bei 18 Jahren. Die Kneipenbesitzer hätten Profite über die Leben der Kinder gestellt, sagte der Präsident. »So etwas darf nie wieder passieren.«

14 Tote bei Schießerei in Bar

Erst kürzlich hatte ein weiterer Fall aus einer südafrikanischen Bar für Aufsehen gesorgt: In der Nacht zum Sonntag waren bei einer Schießerei in einem Lokal in Soweto 14 Menschen ums Leben gekommen. Die Beamten hätten am Tatort zwölf Leichen gefunden, zwei weitere Menschen seien später ihren Verletzungen erlegen.