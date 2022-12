Südafrika Tote und Verletzte bei Tankwagen-Explosion nahe Johannesburg

In Südafrika gibt es schon seit längerer Zeit hitzige Diskussionen über rücksichtslose Lkw-Fahrer, jetzt kam es zu einer Tragödie, bei der laut ersten Angaben der lokalen Behörden mindestens zehn Menschen starben, 50 weitere wurden zum Teil schwer verletzt. In Amateur-Videoaufnahmen auf Twitter ist die Detonation und ein riesiger, mehrere Meter hoher Feuerball zu sehen. Andere Aufnahmen zeigen Menschen mit Verbrennungen, die sich in Sicherheit bringen wollen und um Hilfe rufen.