Nach den Worten von Feuerwehrsprecher Yannis Artopios hat Sturmtief »Daniel« die Ebene von Thessalien in einen »riesigen See verwandelt«. Besonders schwierig ist die Lage in den dortigen Regionalbezirken Magnesia und Karditsa. In einigen Dörfern stand das Wasser zwei Meter hoch, viele Häuser waren überflutet, Brücken brachen ein, Straßen waren unpassierbar. In der Kleinstadt Farkadona waren die Retter mit Booten unterwegs. »Die Leute hätten das Dorf früher verlassen sollen, aber das haben sie nicht getan«, sagte der örtliche Feuerwehrchef Grigoris Mitrakos. »Sie haben nicht mit so viel Wasser gerechnet.«