Schulter an Schulter warm gehalten

Die Bergleute saßen den Berichten zufolge 221 Stunden in einem senkrechten Schacht in etwa 190 Meter Tiefe fest.

Die Rettungsaktion habe demnach am Donnerstag begonnen, als Rettungskräfte ein Loch bohrten, um mithilfe einer Kamera die Bergleute zu lokalisieren. Schließlich seien die Männer Schulter an Schulter sitzend in einer Kammer gesichtet worden, in der mehrere Minenschächte zusammenlaufen.