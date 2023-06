Ein Taxifahrer überführte die Frau

Im Anschluss an den Mord soll die Verdächtige in einem nahegelegenen Supermarkt Bleiche und Plastiksäcke gekauft haben. Sie soll Teile der zerstückelten Leiche in einem Koffer verstaut und diesen in der Nähe des Flusses Nakdong entsorgt haben. Um das Verbrechen zu vertuschen, behielt sie angeblich den Ausweis und das Telefon des Opfers.