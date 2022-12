Ein Vertreter der Importeure sagte, die Entscheidung des Zolls sei »angemessen«, aber »etwas spät«. Den Angaben des Zolls zufolge sind noch mehr als 1000 Sexpuppen sichergestellt.

Nachdem ein Berufungsgericht im Februar 2019 zugunsten eines Importeurs lebensgroßer Sexpuppen entschieden hatte, war eine Debatte in Südkorea entflammt. Rund 237.000 Menschen unterschrieben eine Petition an das Büro des Staatspräsidenten, in der es hieß, dass mehr importierte Sexpuppen zu mehr Sexualverbrechen führen könnten. Und im Mai 2020 wurde der Fußball-Erstligist FC Seoul zu einer hohen Geldstrafe verurteilt, weil der Verein bei einem Heimspiel vor leeren Rängen Sexpuppen als Zuschauerattrappen platziert hatte.