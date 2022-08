Im Hauptstadtbezirk Dongjak kam Berichten zufolge ein Angestellter der Stadt bei dem Versuch ums Leben, einen umgestürzten Baum zu beseitigen. Er sei vermutlich infolge eines Stromschlags gestorben. Außerdem wurde eine Leiche aus einer überfluteten Wohnung geborgen. Im Bezirk Gwanak ertranken drei Menschen aus einer Familie in ihrer Tiefparterre-Wohnung.

Starkregen-Warnungen auch für Nordkorea

In der Provinz Gyeonggi wurde eine Leiche unter den Trümmern einer eingestürzten Bushaltestelle geborgen. Weitere Personen wurden von Erdrutschen getötet. Präsident Yoon Suk-yeol wies die Behörden an, Menschen aus Gebieten in Sicherheit zu bringen, die am stärksten gefährdet seien.