Neue Altersbestimmung Südkoreaner sind ab heute bis zu zwei Jahre jünger

Bislang wurden in Südkorea verschiedene Altersberechnungsmethoden angewandt: Laut dem sogenannten Koreanischen Alter ist ein Baby bei der Geburt schon ein Jahr alt. An jedem 1. Januar – und nicht am tatsächlichen Geburtstag – kommt ein Jahr hinzu. Ein Kind, das etwa am 31.12. geboren wird, ist damit um Mitternacht bereits zwei Jahre alt.