Seoul schon 2022 von schweren Regenfällen getroffen

In der Stadt Cheongju im Zentrum des Landes ertranken am Wochenende mindestens neun Menschen in einem Straßentunnel. Nach einem Dammbruch an einem nahe gelegenen Fluss waren Wassermassen in den Tunnel geströmt. Dort befanden sich nach Angaben der Feuerwehr zu diesem Zeitpunkt rund 15 Fahrzeuge, darunter ein Bus. Bereits vor dem Unglück hatte das Innenministerium die Zahl der nach den Überschwemmungen geborgenen Toten auf 26 beziffert.

Landesweit stellte die Bahn große Teile des Zugverkehrs ein, da Strecken von Überflutungen, Erdrutschen und herabstürzenden Felsen beeinträchtigt waren. In der nördlichen Provinz Chungcheong trat das Wasser über die Staumauer der Goesan-Talsperre.