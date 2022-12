Tatar vom Thunfisch mit Kaviar, Hummerkrabben-Ravioli, Filet Mignon: Das Silvestermenü in Alfons Schuhbecks »Südtiroler Stuben« in München liest sich edel. Es wird wohl die letzte Party für den Starkoch in seinem Gourmet-Restaurant sein, das er 19 Jahre lang betrieben hat. Denn am 31.12.2022 läuft der Mietvertrag aus, wie mehrere Medien berichten.